Hulk é o 2º a ser artilheiro do Brasileiro e da Copa do Brasil no mesmo ano

Maior destaque do ano vitorioso do Atlético, Hulk terminou a temporada 2021 com uma série de feitos. Artilheiro da Copa do Brasil, com 8 gols, o camisa 7 do Galo também foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 19 tentos na competição. O feito é raro e só foi obtido até então por um jogador: Gabigol, então atleta do Santos, em 2018.

Gabriel fez 18 gols pelo Peixe no Brasileirão e outros quatro na Copa do Brasil, mas dividindo o feito com Neílton, do Vitória, e Rômulo, do Avaí. Ou seja, Hulk foi o primeiro a conseguir as duas artilharias sem dividir com mais ninguém.

Além disso, Hulk foi o maior artilheiro do ano no Brasil, somando todas as competições. Mesmo aos 35 anos, o atacante fez nada menos do que 67 jogos, colocando 36 bolas na rede.

Fonte: O Tempo