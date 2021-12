“Estou vendo muitas notícias falandodo de mudanças na caderneta de poupança. E que isso aconteceu em função do aumento da taxa Selic. Gostaria de saber qual a ligação da caderneta de poupança com a Selic. E essa mudança foi positiva? A caderneta de poupança continua segura? Preciso saber, pois todas minhas economias estão depositadas lá.” Stela – Contagem / MG

Stela, na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), realizada no início de dezembro aconteceu mais uma alta da taxa Selic. A taxa, que começou o ano em sua mínima histórica de 2%, está encerrando 2021 em 9,25%. A elevação da Selic tem como principal objetivo tentar frear a inflação, que está bem acima da meta estabelecida pelo Banco Central.

Para aqueles que têm dinheiro guardado na caderneta de poupança é importante acompanhar o valor da taxa Selic. A rentabilidade dela depende desse valor. Em 2012, o governo federal mudou as regras para quem mantém aplicações na poupança. Desde então, chama-se “antiga poupança” aquelas que tinham depósitos realizados até o dia 3 de maio daquele ano.

Quem manteve o dinheiro nesse tipo de caderneta conta com rendimento de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), zerada desde 2017. Por ano, o retorno total é de 6,17%. Para os depósitos realizados a partir de 3 de maio de 2012, uma nova regra foi criada. Quando a taxa Selic for igual ou abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Selic mais a variação da TR (Taxa Referencial). Já quando a Selic ultrapassa 8,5%, ela volta a render pela regra antiga, de 0,5% ao mês mais TR. É importante lembra que a TR está zerada há alguns anos.

Com o novo valor da Selic (9,25% ao ano), a caderneta passa a render 0,5% ao mês, o que garante uma rentabilidade anual de 6,17%. Sempre lembrando que esse valor já representa o ganho líquido, ou seja, aquele que vai para o bolso do titular da caderneta. Na poupança, não há cobrança de Imposto de Renda.

A pergunta que fica é se essa alteração melhora a vida de quem tem recursos na poupança. E a resposta é que, infelizmente, por enquanto, não.

Se fosse mantida a regra de 70% da taxa Selic, a caderneta estaria rendendo 6,48%. Mas, mesmo com esse rendimento maior, o principal problema da caderneta nos últimos anos se manteria. A rentabilidade oferecida está abaixo da inflação. Para 2021, as projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) sinalizam uma inflação superior a 10%. Com isso, o ganho obtido na caderneta de poupança é bem inferior à inflação. E isso já vem acontecendo há bastante tempo. O dinheiro guardado na poupança este perdendo poder de compra. Quanto mais dinheiro e quanto mais tempo ele estiver guardado lá, menos coisas podem ser compradas com esse dinheiro.

Em termos de segurança, a caderneta de poupança permanece com uma boa segurança.

Fonte: O Tempo