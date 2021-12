O que tem de diferente no novo Viscum Vet?

Viscum Vet – divulgação: A Ilha.com

Brasil. As neoplasias que afetam cães e gatos, causando sofrimento físico aos pets, proporcionam um sofrimento ainda maior aos donos.

Especialistas veterinários apontam que o câncer em cães e gatos não têm uma causa específica. Entretanto, questões genéticas, da raça e a idade avançada, podem ser fatores que elevam as chances de um pet ser acometido pela doença.

Os cães das raças Poodle, Boxer, Pitbull, Golden Retriever, Pastor Alemão e Barnese estão entre as mais afetadas pelo câncer.

Um medicamento homeopático contra o câncer, distribuído por uma empresa mineira, A Ilha (ailha.com), se tornou o queridinho dos apaixonados por pets.

Recentemente, a empresa anunciou que o Viscum-Vet, que fabricado com o princípio ativo Viscum Album, teve mudanças na fabricação. Mas o que tem de novo no Viscum Vet? É isso que o empresário Paulo Braga, fundador da empresa A Ilha, explica.

Segundo Braga, a fórmula que tem feito tanto sucesso no Brasil continua a mesma.

“A fórmula do Viscum Vet continua a mesma, no entanto, os glóbulos tiveram um aumento de tamanho, elevando sua gramatura. O frasco, que antes comportava 700 glóbulos, atualmente, comporta 635, ideal para o tratamento para um mês inteiro”, disse o empresário.

Mas afinal, como funciona o Viscum Vet comercializado pela A Ilha.com? Paulo Braga também respondeu.

“O medicamento entra na corrente sanguínea do paciente e age para desacelerar o aumento dos tumores, agindo nas células doentes, eliminando-as, estimulando o organismo a restaurar e proteger as células sadias”.

A ação do medicamento promove um aumento permanente da imunidade do animal e age contra o tumor.

A forma de ministrar o Viscum Vet continua a mesma, com aumento gradativo das doses. Veja:

Do 1º ao 3º dia de tratamento: 5 glóbulos (1x ao dia);

Do 4º ao 6º dia de tratamento: 5 glóbulos (2x ao dia), totalizando 10 glóbulos;

A partir do 7º dia: 5 glóbulos (4x ao dia), totalizando 20 glóbulos.

Qual o princípio ativo do Viscum Vet?

Viscum Album é uma planta semiparasita, originária na Europa

O Viscum Vet utiliza em sua fórmula, o Viscum Album, uma planta semiparasita originária da Europa. O Viscum album é frequentemente receitado para combate a tumores malignos, não malignos e infecções nas vias aéreas.

O Viscum Album se desenvolve, em geral, em macieiras e carvalhos, no entanto, sem matá-las.

O Viscum-vet é feito à base de sacarose com Viscum Álbum

O veículo condutor do princípio ativo do Viscum-vet, chamado Viscum Albúm, é o açúcar, ou seja, o glóbulo é feito de sacarose e nele, há o princípio ativo.

Cuidados com o Viscum -vet

Não deve ser mantido sob calor ou exposto ao sol. Temperaturas altas acima de 39º, reduzem drasticamente o efeito do Viscum-vet.

Onde comprar Viscum -Vet original?

Nosso medicamento é fabricado em Minas Gerais e é fabricado sob rígidos processos de qualidade. Uma nova fábrica foi montada devido ao grande sucesso do Viscum-vet no Brasil. Na descrição tem o número de registro no Ministério da Agricultura. É um produto homeopático e vendido com nota fiscal e orientação. Não precisa de receita do veterinário, no entanto, sempre recomendamos que o profissional seja consultado para avaliar a evolução da doença.

