PF faz ação contra desvio de recursos da saúde no interior do Rio

Policiais federais cumprem hoje (15) quatro mandados de prisão temporária e 19 de busca e apreensão em uma operação que investiga desvio de recursos públicos federais no município de Barra do Piraí, no sul fluminense. Segundo a Polícia Federal (PF), as investigações encontraram indícios de desvios de dinheiro aplicado em obras realizadas em hospitais locais.

As investigações da Operação Skal, palavra escandinava usada para brindar, começaram em 2018. De acordo com a PF, servidores municipais atuaram em conjunto com empresas para desviar recursos públicos, principalmente por meio de hospitais privados que atendem à população por meio de convênio com o governo local.

Os repasses que estão sendo investigados superam os R$ 6 milhões. Entre os alvos da operação estão servidores do alto escalão da Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Piraí, funcionários de hospitais conveniados ao Poder Público, além de empresas de outras regiões do estado. Eles responderão por peculato, corrupção passiva e associação criminosa.

Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Barra do Piraí, Vassouras, Magé, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti e Rio de Janeiro.

A Agência Brasil pediu um posicionamento à prefeitura de Barra do Piraí e aguarda resposta.