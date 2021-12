PM que fugiu de batalhão em Contagem ao serrar cela é recapturado em São Paulo

Após 36 horas de buscas, a Polícia Militar (PM) conseguiu recapturar o policial da reserva que estava preso provisoriamente no 39º Batalhão, em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O homem foi encontrado, na última terça-feira (14), na cidade de Holambra, em São Paulo, em uma feira de flores. A PM revelou, nesta quarta-feira (15), o resultado da busca que contou com o auxílio da corporação paulista.

De acordo com a polícia, a fuga foi descoberta na segunda-feira (13). Para escapar da prisão, o subtenente, de 49 anos, serrou a grade da cela e pulou o muro. A PM agora investiga se o militar contou com o auxílio de seis policiais que estavam em trabalho no batalhão no momento da fuga. Enquanto as averiguações são realizadas, os militares que estavam no local estão presos.

Ainda conforme a PM, para chegar ao estado de São Paulo, o homem contou com a ajuda da noiva, da filha e do primo. Todos os familiares do militar foram presos na última segunda-feira (13). Foram eles que apontaram para a polícia o possível paradeiro do militar.

Dinâmica da fuga do batalhão

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela corporação, a equipe policial do 39º batalhão deu falta do preso por volta das 15h, horário do banho de sol. Em buscas internas pelo policial, o homem não foi localizado. Na cama dele foram encontrados travesseiros sob um cobertor e foi percebido que a grade de proteção da janela da cela estava danificada.

A informação da fuga foi repassada no batalhão e foram colhidas as versões dos policiais que estavam trabalhando no turno do ocorrido. Segundo a polícia, no domingo, o homem recebeu a visita da noiva e de uma filha. Em contato com as duas mulheres, elas contaram que no encontro do fim de semana souberam pelo policial da intenção de fuga.

Na madrugada de segunda, a noiva recebeu uma ligação do subtenente dizendo que já estava fora do batalhão e combinou um local de encontro, a casa de um primo dele, para que fossem repassados ao militar R$ 2 mil em dinheiro e algumas peças de roupa.

A mulher chegou a dizer que o noivo poderia ter se escondido na Serra do Cipó. Já a filha do subtenente também contou que fez contato com ele dentro da casa do familiar. “Fizemos buscas em várias cidades da região Metropolitana e em três cidades do estado de São Paulo, até que conseguimos localizar o homem,” explicou o Coronel da PM Wagner Matos.

Fuga para São Paulo

O primo do militar contou que o subtenente chegou ao imóvel dele após contar que conseguiu serrar a grade da cela, pular um muro, passar por um depósito de construção e ter acesso à rua. A fuga estava prevista para o dia 22 de dezembro, mas foi adiantada.

O subtenente teria seguido para a cidade de Holambra, em São Paulo, onde pediu abrigo a um homem por cerca de 10 dias. Ele ainda não foi localizado.

Possível envolvimento de militares na fuga

Ainda conforme a polícia, seis militares receberam voz de prisão em flagrante delito pelo cometimento, em tese, de um crime previsto no código penal militar – possível facilitação na fuga de um preso.

“Já está sendo investigado pela nossa corregedoria se houve alguma falha estrutural. Durante os trabalhos nos batalhões existem protocolos claros para serem seguidos pelos militares. Os militares dos turnos da manhã e tarde que estavam no dia da fuga estão presos e serão investigados de modo individual. Por isso, foi aberto um Inquérito para investigar as circunstâncias da fuga,” explicou o coronel da PM Wagner Matos.

Militar possui extensa ficha criminal

O policial recapturado possui uma extensa ficha criminal. Ele foi preso por ter participação no crime organizado, jogos de azar, homicídio, dentre outras práticas ilícitas. O policial teria executado um homem que seria o ‘parceiro’ dele no comércio de máquinas de caça-níquel.

O policial passa pelo processo de exoneração. Segundo o coronel da PM Wagner Matos, o militar poderá perder todas as prerrogativas de função que o cargo oferece.

