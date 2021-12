Presos de Ribeirão das Neves são isolados e visitas suspensas

Detentos do presídio de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, estão isolados após alguns apresentarem sintomas gripais. De acordo com a Sejusp, os presos fizeram testes para a Covid-19, mas os resultados ainda não saíram. Por causa da suspeita, as visitas foram proibidas no local.

“Informamos que desde o último dia 7, alguns presos do Presídio de Ribeirão das Neves II apresentaram sintomas de gripe. Conforme preconiza o protocolo de Saúde para casos deste tipo, foram aplicados testes de covid -19 aos que apresentaram sintomas, e o resultado ainda não foi apresentado”, dsse a Sejusp.

Os presos que estão com sintomas estão sendo tratados e recebendo medicação pelo setor de saúde da unidade. Não foi informado quantos presos podem estar contaminados e nem detalhes sobre o isolamento.

” Além da aplicação de testes, as visitas foram suspensas e também as movimentações internas, como forma de precaução. Os presos que apresentaram a síndrome gripal foram isolados, estão recebendo medicação e acompanhamento pelo setor de saúde da unidade. Por ora, não é possível afirmar que os presos estejam positivados para covid-19″, conclui a nota.



Fonte: O Tempo