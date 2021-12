Torcedores do Athletico-PR vão deixando a Arena da Baixada; veja

Após o primeiro gol do Galo na Arena da Baixada, marcado por Keno aos 24 minutos do primeiro tempo, torcedores do Athletico-PR deixaram o estádio antes do intervalo, como flagrou a reportagem da Rádio Super, 91,7FM.

Foi o quinto gol do Atlético no placar agregado. O resultado dá o título da Copa do Brasil ao time mineiro. Veja o vídeo:

Torcida do Athletico-PR deixando a Arena da Baixada depois do gol do Keno pic.twitter.com/hLDvbgIzCC — Bruna Carmona (@buhcarmona) December 16, 2021

Fonte: O Tempo