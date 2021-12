Torcida do Galo inicia concentração na Arena da Baixada para final

A bola rola para Athletico-PR e Atlético às 21h30 desta quarta-feira (15), na Arena da Baixada, para o jogo de volta da final da Copa do Brasil. O Galo venceu a primeira partida por 4 a 0, no Mineirão, e pode até perder por três gols de diferença que levanta a taça.

Com a situação tranquila, a torcida alvinegra veio a Curitiba confiante e já se concentra no entorno do estádio. Os portões serão abertos às 18h30, três horas antes do jogo começar.

Torcida do Galo já aparece em frente ao portão de visitantes na Arena da Baixada. A abertura dos portões é às 18h30 para a grande final da Copa do Brasil. pic.twitter.com/6cmITDC8eR — Giovanna Pires (@giovannapiresm) December 15, 2021

Fonte: O Tempo