TV Brasil recebe menção honrosa no Prêmio IMPA de Jornalismo

Reportagem do programa Ciência é Tudo da TV Brasil recebeu menção honrosa no Prêmio Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) de Jornalismo. A matéria A Matemática no Cotidiano, de janeiro de 2021, foi escolhida pelo IMPA por contribuir para a reflexão e popularização da matemática no Brasil.

O episódio premiado destaca a importância e quais os caminhos profissionais possíveis para quem escolhe fazer um curso superior em matemática. Qual a diferença entre um curso de licenciatura e bacharelado? Quais as aplicações da matemática em outras áreas? Além disso a matéria também aborda as possibilidades de ensino da matemática além da sala de aula.

A docência é uma das principais áreas de trabalho para aqueles que se formam em matemática. Mas quem estuda a ciência do raciocínio lógico e abstrato não precisa necessariamente se tornar um professor. Existem muitas outras possibilidades no mercado de trabalho para os matemáticos principalmente nas áreas de finanças e de tecnologia. E até mesmo no esporte, a matemática está cada vez mais presente.

A reportagem contou com a participação de Roberto Imbuzeiro, pesquisador do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, e Luiz Barco, professor de matemática da Universidade de São Paulo.

Para a equipe que produziu a matéria, é uma grande alegria ter recebido essa menção honrosa junto a outros veículos de comunicação importantes como CNN Brasil e O Globo, reforçando o compromisso dos profissionais da TV Brasil em produzir conteúdo de qualidade e relevante para a sociedade e contribuindo assim com o fortalecimento da comunicação pública no país.

O conteúdo foi produzido por Renato Fanti de Araujo Pereira Cavalcanti, Vitor Chambon, Priscila Cestari, Leandro Viana e Ana Elisa Santana.

Assista a matéria premiada: