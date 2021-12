Zoran Terzić “ignora“ invencibilidade e liderança do Praia Clube

O vôlei com conhecimento e indepedência jornalística

Ankara, Turquia.

O Mundial de Clubes por si só já é motivo de motivação.

O time do Praia entretanto tem mais uma razão para entrar em quadra com a faca nos dentes na estreia, quinta-feira, contra o Fenerbaçhe.

O blog viu de perto o útlimo treino do time turco antes da estreia no Mundial, logo mais diante do Conegliano, da Itália.

Perguntado, Zoran Terzić, técnico da seleção feminina da Sérvia, disse que não sabia que o Praia Clube lidera a Superliga. Aliás, não sabia o que é a Superliga.

Irônico ou não, nos bastidores comenta-se que Zoran tem procurado reunir o máximo de informacões possíveis do time mineiro.

A sensação, convivendo no mesmo ambiente há 2 dias, é que o Fenerbaçhe não está preocupado e não acredita muito no potencial do Praia Clube.

É o lado bom da coisa…

Fonte: O Tempo