América: oito jogadores ainda não renovaram contrato; veja quais

Com a temporada chegando ao fim, o América passa por reformulação em seu elenco pensando na temporada de 2022. Dos 38 jogadores do plantel, nove ainda não têm futuro definido, sendo que os contratos se encerram em 31 de dezembro. São eles o goleiro Léo Lang, os laterais Patric, João Paulo e Lucas Luan, o zagueiro Ricardo Silva, o meia Juninho Valoura e os atacantes Fabrício Daniel e Mauro Zárate.

Léo Lang é o quarto goleiro do plantel americano e desde que chegou ao clube em 2019, nunca fez uma partida oficial. Ele disputa posição com Matheus Cavichioli – que teve contrato renovado por mais duas temporadas –, com Airton e Jori. No total foi relacionado para 25 jogos, e tomou um cartão amarelo.

Na lateral-direita, Patric é um dos destaques do time. Desde que chegou ao América, em julho, atuou em 24 jogos, sendo titular em todos. Marcou um gol e deu uma assistência.

Do lado oposto, o experiente João Paulo também guarda definição. O lateral-esquerdo está no Coelho desde o fim de 2018, e neste ano perdeu espaço para Marlon, durante o Brasileirão. No total, são 116 jogos com a camisa americana, seis gols marcados e 12 assistências. Na posição, há ainda Lucas Luan, revelado nas categorias de base do clube, mas que realizou apenas 12 jogos nas duas últimas temporadas.

Na zaga americana, há Ricardo Silva. O jogador está em sua terceira passagem pelo clube, e acumula 66 jogos e cinco gols feitos. Foi titular em 28 dos 28 jogos do Campeonato Brasileiro, ao lado de Eduardo Bauermann – que se dirigiu para o Santos.

Juninho Valoura é outro atleta que ainda não tem resolução quanto ao contrato. Ele chegou ao América em abril, e está em sua segunda passagem. Atuou em 27 jogos, balançou as redes três vezes e deu três assistências. Mesmo liderando os números ofensivos, perdeu espaço no time e acabou ficando na reserva. No total, são 47 jogos com a camisa americana.

No ataque, as principais peças do América geram dúvidas e questionamentos quanto à continuidade. A começar por Mauro Zárate, que tem interesse em seguir no futebol Sul-Americano ou ir para o Estados Unidos, e não deve renovar o contrato. O atacante fez uma pedida salarial acima do considerado viável pela diretoria americana.

Fabrício Daniel também é uma incógnita. O jogador já demonstrou interesse em permanecer no clube. Porém, há 29 dias, o técnico Marquinhos Santos deu a entender que o jogador estivesse de saída. “É natural que alguns atletas acabem entregando os pontos, buscando uma outra situação”, declarou em entrevista coletiva. Mas após o episódio, Fabrício chegou a atuar em outros cinco jogos, um como titular. São 22 jogos, três gols e duas assistências.

Saídas

Até o momento, o América já confirmou as saídas de Anderson, Eduardo Bauermann, Alan Ruschel, Diego Ferreira, Sabino, Geovane, Bruno Nazário, Isaque, Ribamar, Marcelo Toscano, Luiz Fernando e Ademir.

Fonte: O Tempo