Atitude de Douglas Souza é criticada pelos técnicos em Ankara

Ankara, Turquia.

Ruim.

Errado.

Precipitado.

Irresponsável.

Esses foram alguns termos usados pelos técnicos envolvidos na disputa do Mundial de Clubes aqui em Ankara quando perguntados sobre o lamentável episódio envolvendo a saida de Douglas Souza da Itália.

Nenhum deles concorda com a atitude do jogador brasileiro.

O blog ouviu vários deles.

Nicola Negro, técnico do Minas, acostumado a trabalhar com estrangeiros disse ao blog que a maneira como Douglas agiu “vai prejudicar os atletas brasileiros no país e apesar do caso isolado, o Brasil deixará de ser prioridade”.

Os italianos certamente terão cautela daqui para frente.

Paulo Coco foi na mesma linha.

Vital Heynen, ex-técnico da Polônia, que comenta o Mundial para uma televisão local, foi mais duro:

“Não tem desculpa. É preciso haver profissionalismo. Quando se monta um time a gente pensa em todas as peças. O atleta sabe e se informa da cidade, com quem vai trabalhar e do clube. Hoje é simples. A maneira como ele agiu foi horrível e o vôlei brasileiro pode arcar com as consequências no futuro”.

O Vibo, segundo o técnico, é um clube sério e comprometido com suas obrigações.

“Trabalhei no Perugia por duas temporadas e temos as melhores referências do Vibo. Clube sério e comprometido. Portanto nada justifica o comportamento do rapaz”.

Fonte: O Tempo