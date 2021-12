Botafogo tem ‘boom’ de novos sócios e atinge maior faturamento desde era Honda

O botafoguense tem motivos para sorrir neste fim de ano. Além de conquistar o acesso à elite do Campeonato Brasileiro e o título da Série B, o clube também tem conseguido alavancar seu novo programa de sócio-torcedor, remodelado e rebatizado para Camisa 7.

De acordo com os dados da diretoria, o programa alvinegro teve adesão de mais 4.500 associados desde que foi lançado, em junho deste ano, e os números seguem crescendo. Em termos financeiros, o time teve um salto no faturamento médio de R$ 340 mil, entre maio e junho, para R$ 640 mil nos últimos seis meses.

Em novembro, quando lançou sua Black Friday, o clube alvinegro atingiu o recorde de faturamento do novo programa, ultrapassando a marca de R$ 1 milhão, algo que não acontecia desde a contratação do japonês Honda, em fevereiro de 2020.

O dia com maior faturamento foi no lançamento, em 15 de junho, enquanto alcançou o recorde de novos sócios em 8 de setembro (418).

Gerente de negócios do Botafogo, Pedro Souto explicou que o objetivo foi transparecer ao torcedor alvinegro que a possibilidade de se associar ao clube trará mais vantagens do que, única e exclusivamente, ganhar desconto em ingressos.

“Naturalmente, ainda mais com a retomada dos estádios, a ida ao jogo tem que ser um dos benefícios, mas apostamos também em excelentes descontos em todas as compras no e-commerce oficial do clube, ferramentas de transparência, plataforma de pontos que possibilita a participação em sorteios e resgate de prêmios, kits com produtos exclusivos, entre outras vantagens”, declarou à reportagem.

No contador em tempo real que o Botafogo disponibiliza no site do programa Camisa 7, o clube tinha, até a publicação desta reportagem, um total de 20.748 sócios. Ao todo são quatro opções de planos, variando entre R$ 19,90 e R$ 149,90, sendo que o último dá direito a voto caso o torcedor fique associado ininterruptamente por dois anos.

Fonte: O Tempo