Cachorro da PM é ferido com estaca de madeira ao perseguir fugitivo em Igarapé

Um cachorro da Polícia Militar (PM) ficou gravemente ferido, nesta quinta-feira (16), após ser golpeado com uma estaca de madeira durante uma perseguição, em uma mata, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele estava na captura de um dos suspeitos de sequestrar uma mulher, em Sarzedo, também na Grande BH.

Segundo a corporação, o cão chamado Yno, do batalhão de Ronda Ostensiva com Cães (Rocca), foi ferido por um dos fugitivos com uma madeira, que penetrou pela boca até a região da coluna. O animal precisou ser socorrido às pressas, de helicóptero, para o Hospital Veterinário da Faculdade Arnaldo.

Um vídeo publicado pela corporação nas redes sociais mostra o momento do resgate. Confira:

Yno passou por cirurgia e está bem

De acordo com o hospital veterinário, que publicou informações em suas redes sociais, o cão foi levado direto para o bloco cirúrgico.

“Yno está bem! Que orgulho do Hospital Veteriário da Faculdade Arnaldo. Saúde para Yno e parabéns para a equipe médico veterinária”, dizia outra publicação feita pela unidade e que mostra o animal já em pé, mas ainda bastante abatido pelo ferimento.

O sequestro

O animal foi ferido durante às buscas por um suspeito de sequestrar uma mulher de 18 anos em Sarzedo. Um dos três envolvidos no crime é o ex-companheiro da vítima, que foi resgatada em Igarapé, na Grande BH.

Depois de ser obrigada a entrar em um veículo na quarta-feira (15), a jovem sofreu ameaças de morte e agressões do antigo companheiro. Ela e o ex estavam no banco de trás, e outros dois sequestradores seguiram nos bancos da frente até Ibirité, também na região metropolitana.

Lá, a dupla deixou o veículo, e um dos homens disse que iria para o hospital para cuidar de um ferimento no pé. Com isso, o ex-namorado da mulher assumiu a direção e foi para Igarapé.

A PM foi acionada pela mãe da jovem e os policiais localizaram o veículo. Ao avistar a viatura, o suspeito começou a atirar nos militares, que revidaram. Ele só parou o carro quando bateu em uma árvore, momento em que fugiu para uma mata próxima e ainda não foi encontrado.

