Charles Leclerc, piloto da Ferrari, contrai covid-19 pela segunda vez no ano

O piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, testou positivo para a covid-19 pela segunda vez em 2021. A notícia foi divulgada pela equipe Ferrari nesta quinta-feira. Ele passa bem e ficará em isolamento em sua própria casa antes de retomar os treinos para a temporada 2022.

No começo do ano, Leclerc já havia testado positivo para a covid-19. Também assintomático na época, o piloto ficou alguns dias em isolamento e depois voltou. Ainda fez vídeos para mostrar como as pessoas envolvidas na Fórmula 1 se protegem contra o vírus.

“O piloto da Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, testou positivo para covid-19. De acordo com os protocolos exigidos pela FIA e pela equipe, Charles foi testado no retorno de Abu Dabi. No momento, ele se sente bem, com sintomas leves e vai se isolar em casa”, informou a equipe italiana.

Leclerc participou do primeiro dia de testes para a próxima temporada da Fórmula 1 em Abu Dabi, terça-feira, e estava a caminho de casa. Ia descansar antes de iniciar os trabalhos em Maranello com a Ferrari para 2022.

O monegasco terminou em sétimo na classificação final da temporada da Fórmula 1, mesmo subindo apenas uma vez no pódio. Ele somou 159 pontos e espera melhorar no próximo ano em sua briga particular com o companheiro Carlos Sainz, que terminou em quinto.

Antes de Sainz, Nikita Mazepin, da equipe Haas, também foi diagnosticado com a covid-19. O piloto nem disputou a última etapa do ano por causa disso. O jovem russo ainda está em isolamento.

Fonte: O Tempo