Codemge coloca à venda parque tombado pelo patrimônio histórico

O Governo de Minas colocou disponíveis para venda, locação ou concessão de uso 25 ativos da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge). A lista para consulta pública promete polêmica. Nela, há empreendimentos do porte do Parque das Águas e Balneário de Caxambu, patrimônio natural da cidade,onde existe maior diversidade de águas minerais medicinais do mundo: são 12 fontes. O balneário é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA).

Também integram a lista as Thermas Antônio Carlos (Poços de Caldas), inauguradas em 1931 como o primeiro estabelecimento do Brasil a oferecer serviços e tratamentos corporais a partir do uso da água termal, e Cassino de Lambari.

A consulta pública, realizada em parceria com a Minas Gerais Participações (MGI), fica aberta até 31 de janeiro de 2022. Na lista, estão ainda Expominas Araxá, Expominas Juiz de Fora e Centro de Cultura Presidente Itamar Franco (Belo Horizonte), além de terrenos, distritos industriais, prédios, galpões e salas. A Codemge vai acompanhar os interessados em eventuais visitas aos imóveis.

“A ação faz parte do novo arranjo de ativos que busca trazer mais eficiência e sustentabilidade financeira para a empresa”, disse o presidente da companhia, Thiago Toscano.

De acordo com o diretor de Gestão de Ativos e Mercado da Codemge, Sérgio Cabral, a companhia planeja colocar à disposição “ativos que não fazem mais sentido à sua atuação em prol do desenvolvimento econômico mineiro”.

Informações detalhadas sobre a carteira imobiliária da companhia estão disponíveis em www.codemge.com.br/imoveis.

