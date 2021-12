Corpo de garotinho morto por cão foi enterrado sob forte comoção

O corpo foi descoberto pelo pai de Fábio, que estranhou a demora do filho em voltar para casa. Quando ele chegou à casa vizinha, encontrou o garoto caído no quintal. O homem acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros , que constataram a morte do garoto.

Segundo o capitão Amilcar Bruno, da PM, o comportamento do pastor alemão foi hostil até mesmo com as equipes de resgate. “O cachorro que fez o ataque ainda estava agressivo e, infelizmente, tivemos que atirar para contê-lo”, explica. O cão foi abatido à tiros , enquanto outro vira-lata foi deixado com vida.