“Dar o máximo’, diz Thaísa, contra o poderoso Vakifbank

Ankara, Turquia.

Na primeira final, o Minas sobreviveu.

É verdade que o Altay não é lá essas coisas, é longe o time mais fraco do campeonato, mas ainda assim era um teste para o Minas, físico, técnico e emocional.

A vitória por 3 a 0 traz alívio porque garante a equipe na semifinal do Mundial de Clubes.

Obrigação?

Talvez sim, diante da disparidade entre os dois.

Até onde esse Minas pode chegar é a questão.

O jeito, único por sinal, é pensar jogo a jogo.

Hoje o time folga. Aliás, folga entre aspas, porque irá treinar na Ankara Arena antes da rodada.

Na sexta-feira o adversário é o poderoso Vakifbank, um dos favoritos ao título.

A responsabilidade, em tese, está do lado das turcas. Thaísa, admite a força do adversário, e tem a dica para o Minas

“O jogo é jogado e quando a bola sobe é que as coisas se definem. Teremos muitas dificuldades certemente, mas digo que é entrar em quadra com o saco cheio e sair com ele vazio, ou seja, se a gente vencer ótimo, se perdermos saímos com a convicção que demos o nosso máximo”.

Minas e Vakifbank se enfrentam na sexta-feira abrindo a última rodada da fase de grupos.

Fonte: O Tempo