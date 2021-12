Diego Costa enaltece Atlético após conquista da Copa do Brasil: “companheirismo”

Diego Costa acredita que o companheirismo foi preponderante para os títulos obtidos pelo Atlético durante a temporada. O atacante de 33 anos acredita que a amizade, transmitida no vestiário do clube, foi fundamental e que o elenco comandado por Cuca merece as conquistas desta temporada.

Em entrevista ao SporTV ao fim da finalíssima da Copa do Brasil, o centroavante elogiou os colegas que tem no elenco.

“No meu caso, eu estava há um tempo parado. Eu sempre falo, independente dos títulos, o que fica é o companheirismo, a amizade, o que você transmite dentro do vestiário. Não tenho o que falar dos companheiros de trabalho. Eu espero isso, títulos, eles são merecedores, merecem muito. Eu cheguei aqui e estava tudo bem encaminhado. Eu poderia estar em outros times, em qualquer parte do mundo, Deus me abençoou na minha vinda ao Brasil. O que mais gostei nesse grupo é o companheirismo”, disse o atacante.

Fora da final da Copa do Brasil por causa de um incômodo na coxa direita, Diego Costa enaltece a carreira vitoriosa que teve no futebol europeu e, agora, no seu país natal.

“Graças a Deus, tive a oportunidade de ter uma carreira vitoriosa e abençoada por Deus. Não é fácil transmitir isso para a garotada. A gente transmite isso para os jovens. Em nenhum momento, eles se sentiram intimidados com a minha presença. O que vale é termos grandes pessoas, não grande jogadores”.

Fonte: O Tempo