Dono de bar é assassinado após briga com cliente por dívida, em Caratinga

Uma discussão por conta da dívida de um cliente em um bar terminou com o dono do estabelecimento morto, na madrugada desta quinta-feira (16), em Caratinga, na região do Rio Doce. A vítima, de 29 anos, encontrou o devedor e acabou atingido por oito tiros, no estacionamento de uma churrascaria às margens da BR-116.

Segundo a Polícia Militar (PM) do município, o crime aconteceu por volta das 3h em frente ao restaurante, que fica dentro de um posto de combustíveis, no bairro Esplanada.

Assim que chegaram ao local, os militares encontraram o homem caído já sem vida, sendo que a morte foi constatada pelos médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Testemunhas relataram que o autor teria chegado ao local em um Toyota Corolla prata e, após discutir com a vítima, sacou a arma e efetuou vários tiros, inclusive mesmo depois do homem estar caído no chão. O suspeito fugiu em seguida, acompanhado de um casal, no mesmo veículo.

Dívida

Ainda conforme a PM, a mulher do homem assassinado contou que eles são donos de um bar próximo do local, e que o suspeito teria contraído uma dívida consumindo bebidas alcoólicas.

O marido dela estava na churrascaria, como cliente, quando avistou o devedor e foi tirar satisfação, quando se iniciou a briga que terminou com a morte dele. O valor da dívida não foi especificado pela mulher da vítima.

A polícia fez buscas, mas não foi possível localizar o autor dos disparos. A corporação segue tentando encontrá-lo, bem como a identificar o casal que fugiu junto com ele.

