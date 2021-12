Everson exalta ano pelo Atlético: “melhor da minha carreira”

Everson não tem dúvidas: 2021 é o melhor ano de sua carreira. Campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o goleiro do Atlético exaltou a conquista obtida contra o Athletico-PR na noite dessa quarta-feira (15) em plena Arena da Baixada.

Em entrevista ao canal SporTV, o arqueiro explicou as diferenças do jogo sob o comando de Jorge Sampaoli e Cuca e apontou a atual temporada como a melhor de sua carreira.

“Ele [Sampaoli] acabou me levando para o Santos e me trouxe para o Atlético. O Cuca deixa a gente bem à vontade para sair jogando ou não. A gente sente o momento. Graças a Deus, pude dar minha parcela de contribuição. Com certeza, é o melhor ano da minha carreira”, comentou.

Fonte: O Tempo