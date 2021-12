‘Fica, Diego Costa!’, pede torcida do Galo na comemoração do título

Com um desconforto na coxa direita, o atacante Diego Costa não entrou em campo no jogo de volta da final da Copa do Brasil, mas fez questão de ir ao gramado após o apito final comemorar o título alvinegro com o grupo. Durante a celebração, a torcida do Galo presente na Arena da Baixada fez um pedido ao jogador.

As especulações sobre a saída do centroavante, que chegou ao Galo em agosto, começaram depois de uma declaração dele após a festa do título do Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o jogador sentiu um desconforto na coxa direita e deixou o jogo.

Para a partida decisiva, Diego Costa não viajou com o grupo para Curitiba, mas chegou à capital paranaense no dia seguinte. De acordo com Cuca, o jogador ficou em Belo Horizonte para tratar o desconforto. Diego Costa não entrou em campo nesta quarta-feira (15), mas a torcida presente gritou “fica, Diego Costa”.

"Fica, Diego Costa", pede a torcida do Galo na Arena da Baixada, na comemoração do título da Copa do Brasil pic.twitter.com/yhriffw7xY — Giovanna Pires (@giovannapiresm) December 16, 2021

Fonte: O Tempo