Filarmônica de Minas encerra temporada com Stravinsky e Beethoven

O mesmo clima de alegria que inspirou a obra de grandes compositores eruditos vai servir de conduíte para os músicos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (OFMG) quando eles subirem ao palco da Sala Minas Gerais, no bairro Barro Preto, nesta quinta (16), sexta (17) e sábado (18) para apresentarem os espetáculos que encerram a temporada deste ano do grupo.

Sob a regência do maestro Fabio Mechetti, os instrumentistas vão interpretar as peças “O Pássaro de Fogo: Suíte (Versão 1919)”, do russo Igor Stravinsky (1882-1971) e a “Nona Sinfonia”, do alemão Ludwig van Beethoven (1770-1827).

Os concertos fazem parte da programação das séries “Allegro” e “Vivace” e serão realizados às 20h30, na quinta e na sexta, e a partir das 18h, no sábado.

Após os desafios vividos durante o período de pandemia da Covid-19, a OFMG faz um balanço positivo de 2021.

“Embora tenha sido um ano muito difícil para todos de forma geral, a gente conseguiu manter nossas atividades de forma exemplar”, comemora Fabio Mechetti, diretor artístico e regente titular da Filarmônica. “Não só cumprimos a programação anunciada, mas conseguimos também despontar de forma pioneira no que se refere às transmissões ao vivo online feitas direto da Sala Minas Gerais para o Brasil e o mundo”, acrescenta.

O maestro diz ainda que para o próximo ano as expectativas são as melhores possíveis.

“Estamos apostando num recomeço, numa transformação de dois anos que abalaram profundamente a humanidade, que afetaram as organizações culturais, atingidas diretamente pela necessidade de distanciamento social e de medidas restritivas que influenciaram efetivamente nossa habilidade em funcionar”, projeta o maestro.

Para desencadear esse reinício, a Filarmônica está criando um caderno de atrações especiais para 2022.

“Nossa esperança é poder celebrar várias efemérides importantes, como os 200 anos da Independência e os 100 da Semana de Arte Moderna, além de valorizar a riqueza e diversidade tanto em repertório quanto em notórios solistas internacionais”, avalia. “Acreditamos que nosso público volte a confiar na possibilidade de retornar ao modo presencial com segurança, pois não existe experiência melhor, para aqueles que amam a música sinfônica, do que a fruição dela ao vivo, com todo o seu potencial sonoro”, completa.

Programa

A programação que encerra a temporada atual conta com duas obras clássicas da história da música: “O Pássaro de Fogo: Suíte (versão 1919)”, de Stravinsky – escolhida para celebrar os 50 anos de morte do compositor russo –, e a “Nona Sinfonia”, de Beethoven, que busca enaltecer a genialidade do artista alemão.

Mechetti explica como aconteceu a elaboração do repertório.

“Uma das comemorações mais importantes deste ano foi sem dúvida os 50 anos da morte de Stravinsky. Planejamos a execução de seus três balés mais importantes para concluir a temporada 2021, mas, a limitação física não permitiria a apresentação de dois deles, por isso resolvemos manter apenas ‘O Pássaro de Fogo’, que requer uma orquestra menor do que os outros balés”, esclarece.

Segundo ele, o clássico de Beethoven foi selecionado como uma inspiração de positividade e júbilo.

“Incluímos a ‘Nona Sinfonia’ porque ela simboliza o otimismo que carregamos para uma nova realidade que, esperamos, se implante a partir dos avanços da vacinação e da redução de casos de Covid-19, que vem acontecendo mais recentemente”, sublinha o regente.

Durante a interpretação da “Nona Sinfonia”, a Filarmônica contará com a participação especial da soprano Marly Montoni, da mezzo-soprano Ana Lucia Benedetti, do tenor Fernando Portari, do baixo-barítono Savio Sperandio, e do coral Concentus Musicum de Belo Horizonte, que será regido pela maestrina Iara Fricke Matte.

“Essa composição é um hino à alegria e por isso reflete nossa confiança num retorno completo à normalidade em breve. É um reflexo da nossa esperança”, conclui Fabio Mechetti.

Serviço

O quê: Filarmônica de Minas encerra Temporada 2021 com as séries “Allegro” e “Vivace”

Quando: Nesta quinta (16) e sexta (17) , às 20h30, e no sábado (18) a partir das 18h

Onde: Na Sala Minas Gerais (rua Tenente Brito Melo, 1090 – Barro Preto)

Quanto: Ingressos custam entre R$ 50 e R$ 155

Mais informações pelo telefone (31) 3219-9000 ou no site filarmonica.art.br

Fonte: O Tempo