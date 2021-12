Filho de Marília Mendonça completa 2 anos e ganha homenagem do pai

O pequeno Leo, filho dos cantores Marília Mendonça e Murilo Huff, completa nesta quinta (16), 2 aninhos de vida. O garoto, que é um show de fofurice, vai ganhar uma festinha com tema do desenho animado “Galinha Pintadinha”. Murilo fez questão de homenagear o filhote em suas redes sociais.

“Pouco antes de você vir ao mundo um amigo me falou: “quando o Leo nascer a sensação que você vai ter será a mesma de tirar seu próprio coração do peito e segurar no colo”. Em palavras é exatamente o que eu sinto. Meu coração hoje corre pra lá e pra cá, nao para um segundo e tem o sorriso mais lindo do mundo. Hoje não é só você que faz dois anos de idade, mas eu também! Fazem dois anos que eu me sinto vivo de verdade por ter você do meu lado meu filho, e mesmo sem você entender, hoje te agradeço por isso, e agradeço a Deus pela sua vida e sua saúde. Eu prometo que vou cuidar de você hoje e sempre”.

Leo ainda não sabe da morte da mãe. A rainha da sofrência morreu a pouco mais de um mês em um acidente de avião a caminho de um show em Minas Gerais. Segundo familiares, a criança ainda acha que Marília está viajando. A comemoração de logo mais será reservada apenas para amigos mais próximos e familiares, em Goiânia.

Fonte: O Tempo