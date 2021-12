Galo bate marcas de gols e de placar agregado em finais da Copa do Brasil

O Atlético já era o responsável pela maior goleada em um jogo de final de Copa do Brasil, quando fez 4 a 0 no Athletico-PR no último domingo (12), no Mineirão, na partida de ida, o Galo concluiu, nesta quarta (15), a maior diferença em um placar agregado em finais de Copa do Brasil. Com o 2 a 1 em Curitiba, o balanço final ficou em 6 a 1.

A marca anterior era de três gols de diferença, atingida em três ocasiões. Em 2020, o Palmeiras fez 3 a 0 no agregado diante do Grêmio, mesma diferença de dois clássicos nacionais que decidiram a Copa do Brasil. Em 2014, no primeiro título atleticano, o Galo fez 2 a 0 e 1 a 0 no Cruzeiro, 3 a 0 no total. Em 2006, o Flamengo também fez 2 a 0 e 1 a 0 no Vasco, 3 a 0 na soma dos placares.

O Galo sempre foi um dos clubes com o maior número de gols na história da Copa do Brasil, mas chegou à final com uma distância em relação ao Flamengo, que era o líder absoluto até antes desta final de 2021. O rubro-negro tinha 344 gols desde 1989 contra 340 do Galo, que fez seis no Athletico-PR e chegou a 346. Agora, além de ser o atual campeão, o Atlético é o clube a fazer mais gols em todos os tempos da Copa do Brasil.

Fonte: O Tempo