Galo bicampeão da Copa do Brasil: veja imagens da comemoração da torcida

A torcida do Atlético está mais uma vez fazendo a festa nas ruas de Belo Horizonte. Depois de celebrar o Bicampeonato Brasileiro, agora é a vez de comemorar a conquista do bi da Copa do Brasil. O título veio com mais uma vitória do Galo, que já havia vencido o Athletico no jogo de ida, no Mineirão, por 4 a 0, e derrotou o time paranaense novamente, desta vez na Arena da Baixada, em Curitiba, pelo placar de 2 a 1.

Confira na galeria acima fotos da comemoração da massa atleticana.

Na Serra, torcedores subiram em um caminhão para celebrar o título, veja o vídeo:

Fonte: O Tempo