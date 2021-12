Galo: Cuca se iguala a Felipão como técnico ao levar clássica tríplice coroa

omente um treinador havia conquistado a tríplice coroa por um mesmo clube na história do futebol brasileiro: Luiz Felipe Scolari (por Palmeiras e Grêmio). Em 2021, Alexi Stival colocou seu nome nesta, agora, curta lista.

O bicampeonato da Copa do Brasil do Atlético, conquistado nesta quarta-feira (15), alçou Cuca à condição de técnico com os três maiores títulos possíveis pelo mesmo clube. Depois da Libertadores de 2013, e o Brasileiro de 2021, a Copa do Brasil fechou a trinca de conquistas por uma mesma equipe.

Entende-se por tríplice coroa clássica as conquistas da copa continental, copa nacional e a liga. Além desses títulos, Cuca tem no currículo mais três estaduais pelo Atlético e encerrou a temporada de 2021 com três títulos alcançados (Mineiro, Copa do Brasil e Brasileiro).

Fonte: O Tempo