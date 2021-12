Aproximadamente 500 famílias integrantes do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) ocuparam um hipermercado no bairro Santa Efigênia, na região Leste de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (16). Os manifestantes, conforme os organizadores do ato, pedem alimentos.

Com o protesto, que aconteceu simultaneamente em diversas cidades do Brasil, as famílias querem cestas básicas para “não passar o Natal com os pratos vazios”. No estabelecimento, os manifestantes exibiam faixas com os dizeres: “Natal sem fome e sem miséria”.

Hipermercado de BH é ocupado por 500 famílias em busca de cestas básicas pic.twitter.com/S19QwQVDXs — O Tempo (@otempo) December 16, 2021

Além disso, as famílias também reivindicam as cestas para outros meses do ano. Ainda segundo o MLB, representantes da rede de hipermercados recolheram as demandas das famílias e agendaram uma nova reunião, prevista para acontecer às 11h de sexta-feira. Com isso, a ocupação foi desmobilizada.

A Polícia Militar (PM) informou que a ocupação aconteceu de forma pacífica. A rede de supermercados foi procurada pela reportagem, mas informou que não vai se pronunciar sobre a ocupação.

Fonte: O Tempo