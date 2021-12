Homem morre soterrado após muro cair em cima dele em Alfenas, Sul de Minas

Um pedreiro de 53 anos morreu soterrado após o desabamento de um muro na rua Areado, no bairro Aparecida, em Alfenas, no Sul de Minas Gerais, nesta quarta-feira (15). A vítima trabalhava em uma construção quando houve o desabamento parcial do muro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o pedreiro estava com as pernas presas sob a terra e em parada cardíaca. “De imediato, os militares iniciaram os procedimentos de massagem cardíaca e uso do aparelho desfibrilador até a chegada do médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)”, informaram os bombeiros.

O homem chegou a ser levado em estado grave para o Hospital Alzira Velano, em Alfenas, mas não resistiu e morreu.

Mais uma pessoa ficou ferida

Um outro funcionário da obra, de 55 anos, também ficou ferido levemente na cabeça e não quis ser levado ao hospital. “Foi realizado o isolamento do local e acionamento da coordenação da Defesa Civil Municipal que também esteve no local”, concluíram os bombeiros.



