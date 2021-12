Kelly Clarkson diz que será ‘solteira para sempre’ após divórcio conturbado

A cantora e compositora Kelly Clarkson, 39, brincou que pretende ser “solteira para sempre” após o divórcio conturbado do empresário americano Brandon Blackstock, 44. A artista chegou a gastar mais de R$ 6 milhões no processo.

Durante o Kelly Clarkson Show , a cantora contou que tem dificuldades para entender os “sinais de alerta” de encontros ruins. “Sou sempre aquela pessoa que fica tipo, ‘Oh, eu não sei. Talvez eles estivessem tendo um dia ruim'”, comentou.

O convidado, Andy Cohen, completou dizendo que, após ver um sinal de alerta em um encontro, tende a fugir. Clarkson brincou e disse: “Devíamos sair juntos para que eu pare de ser assim”. Cohen também revelou que gosta de tomar coquetéis durante um encontro.

A cantora discordou da atitude, dizendo que provavelmente é “uma pessoa que gosta mais de café”. “Não sei se ainda estou disposta a investir em uma noite com você. Acho que vou ser solteira para sempre”, brincou.

Clarkson pediu o divórcio de Blackstock em junho de 2020, após cerca de sete anos de casamento. Com o empresário, ela tem dois filhos: River Rose, de 7 anos, e Remington Alexander, de 5 anos. Em julho deste ano, a artista foi condenada a pagar uma pensão de R$ 1 milhão para o ex-marido.

O fim da relação se deu por “diferenças irreconciliáveis”. O noivado do casal aconteceu após apenas dez meses de namoro, em dezembro de 2012, e a cerimônia ocorreu em uma fazenda do Tennessee no dia 20 de outubro de 2013.

Kelly já chegou a dizer que seu casamento com o empresário era como “um conto de fada”. Brandon virou tema de algumas músicas dela como “Piece By Piece”. A revelação de que o enlace havia chegado ao fim foi dado por ela mesmo durante seu talk show no canal NBC, em setembro de 2020.

“Como você provavelmente sabe, 2020 trouxe muitas mudanças também para minha vida pessoal. Definitivamente, não vi nada do que aconteceu, mas o que estou lidando é difícil, envolve mais do que apenas meu coração, envolve muitos pequenos corações”, comentou à época.

A guerra entre a cantora e apresentadora e seu ex-marido, porém, parece estar longe do fim. No final de 2020, Clarkson entrou com um processo legal na Comissão do Trabalho da Califórnia alegando que o ex fraudou suas contas enquanto ele trabalhava como seu gerente pessoal.

De acordo com o site TMZ, Kelly diz que Brandon não tinha permissão legal para operar como agente de talentos porque nunca obteve uma licença. Ela pedia toda a fortuna que teria perdido, ao longo de 13 anos, de volta.

Ao site, o advogado do empresário, porém, disse que Kelly tinha sua própria agência de talentos e que embora a empresa de Starstruck fornecesse serviços de gestão de talentos em seu nome, o fazia sempre com aval da empresa de Kelly.

