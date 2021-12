Lombo, arroz, tropeiro e couve: restaurante popular de BH terá almoço de Natal

O tradicional almoço de Natal no restaurante popular de Belo Horizonte já teve o cardápio divulgado. Neste ano, no dia 25 de dezembro, o local vai servir lombo ao molho com abacaxi e cebola caramelizada, arroz, feijão tropeiro, couve ao alho e óleo, cenoura ralada com espinafre e maçã.

Conforme a prefeitura, o almoço será oferecido gratuitamente na unidade do restaurante Popular I, que fica na avenida do Contorno, número 11.484, no Centro da capital. A expectativa da prefeitura é de que sejam servidas cerca de 3,5 mil refeições.

Os demais restaurantes populares também realizarão oferta de almoço gratuito, mas exclusivamente à população em situação de rua, conforme acontece aos finais de semana e feriados desde o início da pandemia no município. Atualmente são servidas em embalagens descartáveis, e o público pode tanto se alimentar no local, quanto retirar ‘para viagem’.

Segurança alimentar

Historicamente, no dia 25 de dezembro o almoço é servido gratuitamente por voluntários que apoiam a iniciativa da prefeitura. O almoço de Natal dos restaurantes populares é realizado no município há 27 anos, com exceção de 2020, devido à pandemia.

O evento é realizado de forma voluntária por funcionários dos restaurantes, que preparam e servem as refeições.

