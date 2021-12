MG: Homem esfaqueia vizinho e divulga vídeo sobre crime: ‘ele me humilhava’

Um homem de 25 anos esfaqueou o vizinho dele em Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba de Minas Gerais, e gravou um vídeo logo após o crime, nesta quarta-feira (15), dizendo que era humilhado e xingando pela vítima todos os dias. As imagens com o depoimento foram públicas nas redes sociais.

O suspeito relatou que está pagando a compra da residência para a vítima, de 47 anos, e que o dinheiro dele está pouco para fazer os pagamentos, sobreviver e cuidar do filho.

“Eu fiz a maior cagada da minha vida, eu esfaqueei o homem da casa da frente que eu moro, porque eu comprei a casa e tô pagando certinho. Meu dinheiro mal está dando para viver, criando meu filho e eles me xingando e me humilhando todo dia. Eu não sei se ele vai morrer não, mas eu sei que minha vida vai ser parar na cadeia”.

Vítima ficou com faca cravada nas costas

A Polícia Militar foi acionada por uma testemunha que chegou ao local e encontrou o agredido caído no chão. Ele tinha levado facadas nas costas e no queixo. A faca, inclusive, ficou cravada nas costas da vítima, que precisou tirar a arma de seu corpo.

Ele foi socorrido para um hospital da cidade. A faca do crime foi apreendida. O suspeito já tinha fugido do local quando a polícia chegou e ele não foi mais encontrado. O homem gravou o vídeo confessando o crime e pedindo desculpas.

“Eu peço desculpas a todo mundo que me ajudou na oficina. Peço desculpas a minha esposa e meu filho, mas eu não aguentei, eu tô trabalhando passando muito aperto e o cara só me humilhando. Ele e a mulher dele me xingando de capeta. Eu trabalho até sete horas da noite e ele me xingando. Eu agradeço meus clientes lá da oficina, muito obrigada todo mundo e fiquem com Deus. Eu sei que minha vida agora é na cadeia”, finalizou.

São feitos rastreamentos para tentar encontrar o suspeito. O caso foi repassado para a Polícia Civil para investigações.

