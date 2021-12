Nas redes sociais, América se despede do atacante Ademir

Na tarde desta quinta-feira (16), o América deu o último adeus ao atacante Ademir, de 26 anos. O jogador tem pré-contrato assinado com o Atlético, o qual vai defender a partir da próxima temporada.

Em suas redes sociais, o clube publicou uma mensagem de agradecimento ao jogador pela dedicação e empenho nas quatro temporadas em que defendeu o América. “Você honrou e se doou ao máximo durante o período que vestiu nossa camisa. Somos gratos àqueles que engrandecem o nosso pavilhão”, diz a mensagem.

OBRIGADO, ADEMIR! 🐰💚 Você honrou e se doou ao máximo durante o período que vestiu nossa camisa. 👏🏿👏🏿👏🏿 Somos gratos àqueles que engrandecem o nosso pavilhão.#CoelhãoNaLiberta#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/gmaGExYxoK — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) December 16, 2021

Passagem pelo clube

Ademir chamou a atenção do América durante a disputa do Campeonato Mineiro de 2018, e pouco tempo depois foi contratado. Ajudou o time a chegar à inédita semifinal da Copa do Brasil e foi peça fundamental na conquista do acesso à Série A no ano passado.

Nesta temporada, foi decisivo na campanha inédita de permanência do Coelho na Série A, e também na conquista da vaga à Copa Libertadores de 2022. Foram 121 jogos com a camisa do América, 32 gols e dez assistências.

Fonte: O Tempo