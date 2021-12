Nove dias após temporal, Minas ainda tem 810 famílias desalojadas e desabrigadas

Nove dias após o temporal que devastou cidades dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, em Minas Gerais, 810 famílias ainda estão desabrigadas ou desalojadas. O balanço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) foi divulgado nesta quinta-feira (16).

Em nota, o Governo ressaltou que uma força-tarefa atua para auxiliar as vítimas da chuva, e ajuda humanitária continua sendo entregue aos municípios afetados. Além disso, equipes do Estado estão empenhadas em restabelecer os acessos, que seguem obstruídos.

“A limpeza tem sido realizada pelos órgãos competentes do Estado e dos municípios”, destacou a Cedec. Além da desobstrução das vias, também tem sido realizada a limpeza de residências afetadas. “Esse trabalho tem possibilitado o retorno das pessoas afetadas às suas casas”, reforçou.

Até hoje, diversos moradores das áreas atingidas pelas fortes chuvas também estão sem água. A Copasa declarou que trabalha para recuperar a adutora do distrito de 2 de abril, em Palmópolis, e restabelecer o fornecimento.

Campanha de doação

A Defesa Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão arrecadando doações para as pessoas atingidas pela chuva no Estado. Quem puder, pode ajudar doando: água mineral, alimentos não perecíveis, cobertores, colchões, roupas de cama, itens de higiene pessoal e materiais de limpeza.

As doações serão recebidas em qualquer batalhão da PM e, também, do Corpo de Bombeiros Militar ou nas bases de segurança comunitária da PM.

Situação de emergência

Nesta quinta, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência de mais 27 municípios mineiros, em razão das chuvas intensas na região.

Estão com situação de emergência reconhecida os seguintes municípios: Almenara; Alvarenga; Araçuaí; Ataleia; Bandeira; Campanário; Carlos Chagas; Catuji; Conselheiro Pena; Crisólita; Cuparaque; Divino das Laranjeiras; Felisburgo; Franciscópolis; Frei Gaspar; Goiabeira; Itaobim; Jequitinhonha; Jordânia; Mata Verde; Nanuque; Pavão; Pedra Azul; Ponto dos Volantes; Rubim; Santa Maria do Suaçuí; e São Félix de Minas.

Em outra portaria, também publicada no Diário Oficial da União, a Secretaria de Defesa Civil reconhece a situação de emergência em outros municípios de vários Estados: na Bahia, os municípios de Itajuípe e Mucugê, em razão das chuvas intensas; no Rio Grande do Norte, as cidades de João Dias (estiagem), Marcelino Vieira (seca), Rafael Fernandes (estiagem), e Triunfo Potiguar (seca); e no Rio Grande do Sul, o município de Júlio de Castilhos (estiagem).

