‘O sonho de todos nós, atleticanos, era ver o Galo no topo’, festeja João Leite

Os goleiros costumam dizer que quando a bola passa por eles, só resta torcer pela trave. No caso do ex-camisa 1 João Leite, sem qualquer intenção de ser profano, pode-se dizer que o “bater na trave” não foi salvação, mas expiação. Especialmente, por duas oportunidades.

Em 1977, quando o Galo ficou no “quase” diante do São Paulo e deixou o Campeonato Brasileiro escapar. De forma invicta, dentro de casa, em uma disputa de pênaltis na qual João Leite fez sua parte ao defender duas cobranças. Aquele revés, admitiu o ex-jogador em diversas oportunidades, foi a maior tristeza da carreira. A outra chance foi em 1980, na polêmica decisão do Nacional diante do Flamengo.

Vinte e nove anos depois de pendurar as luvas, João Leite, 66 de idade, está de alma lavada com temporada alvinegra, coroada nessa quarta-feira (15), com o bicampeonato da Copa do Brasil.

“Na minha época, sempre chegamos muito próximos, mas não conseguimos os títulos. É muita emoção, uma alegria enorme vivenciar tudo isso. O sonho de todos nós, atleticanos, era ver o Galo no topo, conquistando os títulos importantes”, comemorou.

Pelo Galo, João Leite levantou 11 taças do Mineiro (1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988 e 1991), além da Copa Conmebol de 1992. Pessoalmente, detém a marca de ter sido aquele que mais vestiu a camisa alvinegra debaixo das traves, em 684 oportunidades. Em segundo lugar vem “São Victor do Horto”, com 424.

Everson, atual dono da meta do Atlético, completou na noite de quarta-feira, em Curitiba, a 96ª partida. Ainda está longe de alcançar os dois ídolos em número de participações, mas já entrou para a história do clube, em pouco mais de um ano na Cidade do Galo. Garantiu seu lugar na galeria dos maiores, com títulos históricos e grandes atuações.

“Ele chegou com desconfiança, mas a torcida está apaixonada. Estou feliz com a performance dele na temporada. É um goleiro moderno, que joga muito bem com os pés e fez muitas defesas importantes”, exaltou João Leite.

Fonte: O Tempo