Polícia Civil faz buscas em usina de Ituiutaba por morte de trabalhador queimado

A Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão, na quarta-feira (15), na sede de uma usina de biocombustível localizada na zona rural de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. A ação ocorreu após a morte de um trabalhador do local.

Ele perdeu a vida depois que um ônibus, que transportava diversos funcionários, pegou fogo às margens da BR-365, próximo de um canavial, às margens da BR-365.

De acordo com a instituição, “o cumprimento da medida objetivou a arrecadação de elementos de prova para o inquérito policial que apura o acidente ocorrido, neste ano, com um ônibus que transportava trabalhadores da cidade até a sede da empresa, e que foi surpreendido no trajeto por uma queimada”, informou.

O acidente

O acidente aconteceu no final de agosto. Na ocasião, o motorista do ônibus relatou que, ao passar pelo trecho da rodovia, foi surpreendido pelas chamas rápidas e altas no canavial devido aos fortes ventos. Ele contou ainda que formou-se uma imensa nuvem de fumaça com perda total da visibilidade e, nesse momento, o veículo foi tomado pelas chamas.

O veículo era ocupado por 17 pessoas, o motorista e 16 passageiros de uma usina da região. Segundo os bombeiros, os passageiros entraram em pânico, e alguns deles saíram do veículo correndo em direções aleatórias e sem visibilidade.

Segundo os bombeiros, o motorista e três funcionários da usina ficaram dentro do ônibus e não tiveram ferimentos. Os outros 13 funcionários saíram do veículo e um deles foi atingido pelo fogo e morreu no local. Os demais foram socorridos e levados por equipes de resgate para hospitais da região, alguns em estado grave.

