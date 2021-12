Pontos de ônibus em Contagem ganham QR Codes

A espera em ponto de ônibus sem saber o tempo de chegada do meio de transporte é um dos maiores transtornos para os passageiros. Com informações em mãos, a dificuldade se torna uma facilidade. A prefeitura municipal de Contagem começou a instalar, nesta quinta-feira (16), diversos QR Codes em pontos de ônibus da cidade, para que os usuários possam consultar a programação de cada ponto e saber o tempo de espera da linha.

O usuário que quiser acessar as informações será direcionado para uma página do SigaBus , aplicativo de mobilidade por ônibus da cidade. A página aberta informará o tempo que falta para cada veículo chegar ao ponto de ônibus onde o usuário está.

O passageiro acessa a outros dados no aplicativo SigaBus, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos de Android e IOS, como as linhas que passam por aquele ponto, os quadros de horários e os itinerários.

De acordo com a prefeitura municipal de Contagem, o formato de informação via QR Codes tem um custo menor que os painéis eletrônicos. Até o primeiro semestre de 2022, serão mais de 150 pontos equipados com a ferramenta.

A prefeitura Marília Campos (PT) falou sobre a facilidade do dispositivo e comentou que a prefeitura pretende instalar o QR Code em 2000 pontos de ônibus. “Basta a população mirar a câmera do celular no QR Code e ela terá acesso a previsão que horário as linhas vão passar em cada ponto de ônibus. Isso é controle da população, no entanto, isso nos ajuda a fiscalizar”, concluiu.