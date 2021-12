Quadro de reserva: Governo de MG vai abrir inscrições para trabalhar nas escolas

A Secretaria de Estado de Educação de Minas (SEE/MG) informou que vai abrir inscrições, nos próximos dias, para o processo de formação de quadro reserva para atuar nas escolas da rede estadual em 2022. O processo será destinado para quem quer trabalhar nas instituições de educação, mas perdeu o prazo ou não foi convocado.

As inscrições serão feitas pelo site www.convocacao.educacao.mg.gov.br e o cronograma com as datas de todas as etapas. O cadastro de reserva terá validade de um ano, podendo ser prorrogado.

Os candidatos podem se inscrever para as funções de analista educacional/inspetor escolar (ANE/IE), especialista em educação básica (EEB) e professor de educação básica (PEB).

“Importante que os interessados verifiquem se existe, no município, a função/componente curricular/área de conhecimento, modalidade de ensino e curso, para a qual pretende se candidatar”, destacou a SES.

Ainda conforme a secretaria, o candidato poderá realizar até seis inscrições distintas e de livre escolha, observando, no ato da convocação, as normas vigentes para o acúmulo de cargos e o quantitativo de inscrições por modalidade de ensino. São até três candidaturas para as modalidades do Ensino Regular, Educação Especial, Educação Integral, Novo Ensino Médio, Curso Normal em Nível Médio e Conservatórios Estaduais de Música. E outras três para o ensino profissional.

Etapas

O processo de cadastro de reserva terá duas etapas. A primeira delas é a da inscrição, período em que os interessados poderão fazer alterações quantas vezes quiser. Nesses casos a listagem de classificação final levará em consideração a última alteração.

Já na segunda etapa, o candidato deverá conferir na listagem de classificação preliminar, os dados pessoais, o tempo de serviço e a habilitação/escolaridade/formação especializada, podendo alterá-los, se necessário, durante o período previsto em cronograma.

Fonte: O Tempo