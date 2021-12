Que ano para ficar marcado na história do Galo!

Não deu outra, torcedor atleticano. O Galo é bicampeão outra vez! Que ano para ficar marcado na história, com o Clube Atlético Mineiro vencendo, pela segunda vez, tanto o Brasileirão quanto a Copa do Brasil. Ontem, na Arena da Baixada, foi tudo dentro do esperado. Sem sobressaltos, o timaço do Cuca esperou o Athletico-PR ir com tudo para cima e, na primeira oportunidade, pegou a defesa do rubro-negro desprevenida para marcar o primeiro e matar o jogo. De novo ele, Keno, esse grandessíssimo jogador, decisivo. Com o gol logo no início, ficou tranquilo demais para o Galo, já que a fatura foi feita mesmo no domingo, no Mineirão. No segundo tempo, Hulk fechou a conta para o Atlético. Agora, torcedor atleticano, é hora de descansar, pois o ano acabou da melhor maneira possível. Um Brasileirão, uma Copa do Brasil, um Mineiro. Já que sonhar não custa nada com esse timaço, vamos torcer para o Galo não só repetir esses títulos, como ainda acrescentar aí uma tão cobiçada Copa Libertadores. Quem sabe, em 2022, não teremos outro bicampeonato? Um abraço!

Fonte: O Tempo