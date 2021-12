Rayssa Leal é escolhida melhor skatista do ano

Rayssa Leal mostrou mais uma vez que é o grande nome do skate brasileiro ao conquistar o prêmio de melhor skatista do ano, entre as mulheres, do Troféu Cemporcento Skate. Entre os homens a honraria ficou com Felipe Nunes.

Skatista do Ano Masculino – Felipe Nunes Skatista do Ano Feminino – Rayssa Leal pic.twitter.com/zTBoG3rNyI — Confederação Brasileira de Skate (@cbskoficial) December 16, 2021

O prêmio foi recebido pela fadinha na última quarta-feira (15), em cerimônia promovida pela Confederação Brasileira de Skate (CBSk) em São Paulo.

Além de receber o troféu de skatista do ano, a medalhista de prata na Olimpíada levou para casa o troféu Destaque Tóquio 2020.

Após a conquista, Rayssa Leal se pronunciou em seu perfil em uma rede social: “Estou muito feliz em ganhar esse prêmio! É uma honra. Foi um ano especial para o skate e mais ainda para mim. Queria agradecer a minha família, que sempre me apoiou, meus patrocinadores e a todos que, de alguma forma, me incentivaram e torceram por mim. Obrigada skate por me proporcionar os melhores momentos desse ano”.

Entre os homens o destaque foi Felipe Nunes, que, além de ser escolhido como skatista do ano, recebeu o troféu da categoria Paraskate.