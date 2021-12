Salomão paga promessa e distribui cerveja de graça após título do Atlético

A promessa finalmente foi cumprida. Após garantir que daria cerveja de graça caso o Atlético fosse campeão, o Salomão, proprietário do tradicional reduto de alvinegros na Serra, região Centro-Sul de BH, distribuiu latões para os torcedores que acompanham a final contra o Athletico Paranaense no estabelecimento.

Ao todo foram dois freezers de cerveja que saíram de graça para quem estava no bar. Além da bebida, um copo estilizado também foi entregue ao torcedores. “Agora eu quero ver me cobrarem! Galo campeão!”, disse o proprietário do bar a reportagem

Bom momento salvou da crise

A boa fase do Atlético, que faturou o campeonato Mineiro, o campeonato brasileiro e a Copa do Brasil, garantiram um movimento que compensou as perdas provocadas pela crise em 2020, por conta das restrições impostas pela pandemia do coronavirus.

Irmã de Salomão, Karla espera que isso se mantenha no próximo ano. “Estávamos vivendo de vender almoço, sem pode transmitir jogo. Depois que flexibilizou, e o Galo foi empolgando o torcedor, o bar não ficou vazio um dia sequer”, comenta.

