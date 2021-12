Sargento dos bombeiros é indiciado por tentar matar jovem com 9 tiros, em MG

Um sargento do Corpo de Bombeiros foi indiciado pela Polícia Civil por tentativa de homicídio contra um jovem de 21 anos, dentro de um bar em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. O crime ocorreu em 27 de outubro e o indiciamento foi divulgado nesta quinta-feira (15).

De acordo com as apurações da Polícia Civil, o bombeiro deu nove tiros na vítima dentro de um bar. A motivação para o crime é que a vítima teria trocado mensagens íntimas com a filha do sargento, há quatro anos, quando a menina tinha 10 anos e o jovem baleado tinha 17.

Ainda segundo as apurações da polícia sobre a tentativa de homicídio, o adolescente contou para amigos em comum com a família da menina de 10 anos sobre a troca de mensagens íntimas com ela. A informação chegou até o bombeiro e a mulher dele, que, na época, optaram por não registrar boletim de ocorrência.

O crime

Segundo o delegado Bruno Rezende, o suspeito estava com a família em um bar quando a menina avistou o jovem e falou para o pai. O investigado decidiu conversar com a vítima e houve uma discussão entre os dois. “A discussão ficou mais acirrada entre a esposa do suspeito e a vítima. Nesse momento, o bombeiro desferiu um soco no jovem, que se levantou da mesa e foi em direção ao banheiro”, explicou.

O sargento foi atrás dele e efetuou os tiros. O jovem foi socorrido a um hospital da cidade e ficou várias semanas internado. O crime foi filmado por imagens de segurança do estabelecimento e por testemunhas que estavam no local. O bombeiro fugiu no dia do crime, mas depois se apresentou na delegacia e entregou a arma utilizada na tentativa de homicídio.



As investigações

O delegado contou que, em seu depoimento, o sargento alegou que o crime foi em legítima defesa, mas a tese não se sustentou devido às imagens do local e a outros depoimentos de testemunhas. “Ele teve várias oportunidades para parar com as agressões e descarregou a arma em direção ao jovem, inclusive quando a vítima estava de costas”, afirmou o delegado.

A Polícia Civil pediu a prisão do suspeito, mas a Justiça deferiu medidas restritivas distintas da prisão. Ele foi remanejado para exercer funções internas dentro do Corpo de Bombeiros. Apurações são feitas dentro da corporação sobre o fato.



