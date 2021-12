Sexta-feira (17) é último dia da campanha Papai Noel dos Correios

Esta sexta-feira (17) é o último dia da campanha Papai Noel dos Correios 2021, e ainda há ao menos 9.000 cartinhas de crianças em Minas que não encontraram um padrinho. O blog do Papai Noel – no qual os textos são digitalizados – já recebeu cerca de 30 mil pedidos de crianças, alunos de escolas públicas do Estado, detalha o coordenador regional da campanha, Vinícius Constantino. “Fizemos parcerias com as escolas, que, por sua vez, fazem oficinas de redação com os alunos. As instituições digitalizam os arquivos no blog”, explica.

Apenas na região metropolitana de BH, 30 escolas públicas integraram a iniciativa. Por conta da pandemia, a única forma de participar é online. Apenas a entrega dos presentes é presencial, nas agências dos Correios no país. “No nosso blog (blognoel.correios.com.br), as cartinhas estão separadas por cidades e assuntos”, detalhou o coordenador.

Neste ano, o segundo com formato online da campanha, o Papai Noel dos Correios tem sofrido com a falta de “calor humano” – a ação teve pouca adesão de crianças e de padrinhos, segundo Constantino. “Em Minas Gerais, era comum receber cartinhas que passam da casa dos 100 mil. Agora, por conta desse formato mais distante, o número de participações caiu bastante”, observa.

No topo da lista

Entre os pedidos das crianças, sobressai o universo dos videogames (consoles, acessórios e games). Itens como bonecas, patinetes e bicicletas também estão no topo da lista. Há ainda pedidos de roupas e até de cestas básicas.

Em Bom Despacho, no Centro-Oeste do Estado, uma criança se solidarizou com a população em situação de rua e pediu que o Papai Noel entregue “amor ao próximo”. Na cartinha, a criança pede que a sociedade seja mais tolerante e ajude quem não tem teto.

Equipe de hosptial adere à ação pela quinta vez

Funcionários do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, na região do Barreiro, em BH, aderem à campanha desde 2017. Neste ano, o significado da ação foi especial, segundo a diretora executiva da unidade, Maria do Carmo.

“Fomos o segundo hospital que mais atendeu pacientes com Covid-19 em Minas. Foi aquele sofrimento todo. A gente agora vive a alegria da redução dos casos”, explicou.

Duas cartas ficaram com Efigênia Carla Antunes dos Santos, 46, do setor de higienização de alta – a de um menino que pediu um carrinho de controle remoto e a de uma menina que quer uma boneca. Ela afirma que usa a solidariedade para agradecer pelas próprias vitórias – criou sozinha os dois filhos, hoje com 24 e 20 anos.

“Fui mãe e pai. Às vezes faltava um biscoito, leite, achocolatado, mas sempre trabalhei fazendo bicos. Por isso, gosto de ajudar”, disse.

Meta aumentada

A meta de cartinhas adotadas pelos trabalhadores – cerca de 2.400 atualmente – aumenta em 25 a cada ano, segundo a assessoria. Neste ano, foram 125.

