Shopping da Grande BH restringe entrada de adolescentes por causa da ômicron

O ItaúPower Shopping, que fica em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, informou nesta quinta-feira (16) que vai restringir a entrada de adolescentes no estabelecimento. Conforme o mall, menores de 18 anos somente poderão entrar no local acompanhados dos pais.

A medida, alega a administração do centro de compras, foi adotada por causa da ameaça da ômicron, variante mais contagiosa da Covid-19. Em nota, o ItaúPower Shopping explicou a decisão, que será válida aos sábados, dia de maior fluxo de pessoas.

“Para evitar aglomerações dentro de suas instalações, tendo em vista a nova variante da Covid-19, o ItaúPower Shopping vai permitir o acesso de menores de 18 anos apenas se estiverem acompanhados dos respectivos responsáveis e respeitando todos os protocolos de saúde determinados pelos órgãos competentes”, justificou.

“O objetivo da direção do ItaúPower Shopping é zelar pela proteção de todos os clientes e colaboradores. Estamos de portas abertas para as famílias, com as quais contamos para caminharmos juntos à conscientização e proteção da juventude”, completou.

Até o momento, Minas Gerais não tem casos confirmados da variantes ômicron. Cinco notificações suspeitas estão sendo investigadas. Desde o início da pandemia, 144 adolescentes com até 19 anos morreram em decorrência do novo coronavírus no Estado.

