Teremos um novo Cruzeiro em 2022

Alô, Nação Azul! O Cruzeiro segue firme na montagem do seu elenco para 2022. E olha que está sendo feita uma verdadeira reformulação. Já são várias caras novas, e, ao que parece, a diretoria continuará anunciando ainda mais atletas. Teremos um novo Cruzeiro, um novo elenco e um time totalmente reformulado. Pelas contratações já anunciadas e outras especuladas, só dá pra imaginar e ver Fábio como remanescente e titular da equipe 2022, ainda mais se vier Danilo Avelar ou um outro lateral esquerdo. No meio, ao meu ver continua faltando ainda um nome de respeito e peso pra ser o 10 e, na frente, alguém pra ser o parceiro e dar as assistências para o goleador Edu. Willian seria o grande nome, mas, sem ele, acho que a diretoria não deve se precipitar, pois haverá tempo hábil até a próxima Série B para achar uma opção ideal no mercado – a não ser que surja algo de ocasião e de momento. Mas, sem medo de errar, e longe ainda de Luxemburgo escalar o seu onze ideal, já vejo o Cruzeiro com time superior em comparação aos dois últimos anos

Fonte: O Tempo