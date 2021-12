Torcedores do Galo começam a chegar na Praça Sete

Faixas de bicampeão, bandeiras e camisas do Atlético começam a tomar conta do principal ponto de Belo Horizonte: a Praça Sete de Setembro. O clima é de festa após a conquista do bicampeonato da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (15).

A torcida promete comemorar, como há 13 dias, quando o Galo ganhou o Campeonato Brasileiro. A Polícia Militar de Minas Gerais já está no local, e isolou o pirulito. O trânsito entre nas avenidas Afonso Pena e Amazonas segue normalmente, apesar da presença de torcedores.

Diferente do que foi no último dia 2 de dezembro, não haverá festa com trio elétrico, carro de bombeiros e etc. Até porque, alguns jogadores do Atlético foram liberados em Curitiba e entrarão de férias, sem a obrigatoriedade de retornar à Belo Horizonte.

Fonte: O Tempo