Torcida betinense faz a festa com bicampeonato do Galo

O título do bicampeonato da Copa do Brasil e a conquista conquista da Tríplice Coroa pelo Atlético, na noite desta quarta-feira (15), após o Galo ter vencido novamente o Athletico-PR, desta vez, por 2 a 1, levou a torcida betinense à loucura. Nem a chuva espantou a alegria dos torcedores.

Na praça Milton Campos, na região Central, os atleticanos tomaram o espaço com bandeiras, apitos, foguetes e muita alegria. “Foi inesquecível. O Galo neste ano foi sensacional. Três títulos foi demais. Nunca vou esquecer esse ano”, disse o vendedor Fernando Souza.

Alguns bares também registraram a presença de torcedores: “Inexplicável. Depois de tanto tempo, a gente merece. E a expectativa para o ano que vem é enorme. Começou. Agora temos que ganhar sempre”, vibrou a estudante Ana Carolina.

Werlen Gonçalves também era só alegria. “Foi brilhante o ano do Galo. Bi do Brasileiro, bi da Copa do Brasil. E no ano que vem vamos ganhar tudo. Com o investimento que tem, a estrutura fantástica, é só alegria. Chegou a nossa hora”, afirmou.

Fonte: O Tempo