Tottenham volta a parabenizar Alético por taça: “Galo ganhô (de novo)”

Depois de parabenizar o Atlético pelo título do Campeonato Brasileiro, o Tottenham Hotspur, da Inglaterra, enalteceu a vitória do Galo na Copa do Brasil 2021.

Os Spurs utilizaram o perfil no Twitter para celebrar a conquista do Galo na noite dessa quarta-feira (15). Os ingleses entraram na onda do meme criado pela torcida e celebraram:

“O Galo ganhô (de novo)! Parabéns, Atlético! #oGaloCopou #BicaBiCAMpeão”, escreveu o Tottenham.

O Atlético venceu o bicampeonato da Copa do Brasil ao bater o Athletico-PR por 2 a 1 na noite dessa quarta-feira (15).

Fonte: O Tempo