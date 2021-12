Vídeo: Réver, zagueiro do Galo, se envolve em confusão no Aeroporto de Confins

O zagueiro Réver, ídolo dos torcedores do Atlético, acabou levado para a Polícia Militar (PM) do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana da capital mineira, após se envolver em uma confusão com uma família na noite desta quinta-feira (16).

A informação foi confirmada para a reportagem de O TEMPO pela corporação, que informou ainda que o jogador e família envolvida estavam na unidade policial para prestar depoimento por volta das 23h15 desta quinta. Entretanto, o militar informou que não poderia passar mais detalhes sobre o ocorrido.

Ainda segundo a PM, foi aberta uma chamada após ligação de um funcionário do terminal, inicialmente registrada como “vias de fato e agressão”, ocorrida no Check-in 2 do Aeroporto de Confins. Porém, instantes depois, a chamada foi encerrada, o que leva a crer que os envolvidos podem ter desistido de formalizar a ocorrência.

Um vídeo obtido pela reportagem mostra parte da confusão. Confira:

Réver, zagueiro do Galo, se envolve em confusão no Aeroporto de Confinshttps://t.co/qUJk4LwAsr pic.twitter.com/o6bGLTE74P — O Tempo (@otempo) December 17, 2021

Motivo não confirmado

A PM não confirmou o que teria motivado a confusão. Entretanto, segundo informações não oficiais recebidas por O TEMPO, a briga teria se iniciado após um adolescente pedir para tirar uma foto com o jogador e ter feito o sinal de seis com a mão.

O símbolo é constantemente usado por cruzeirenses para lembrar da goleada de 6 a 1 do clube celeste sobre o Galo, em 2011. Ao perceber a brincadeira, Réver teria ficado revoltado e se desentendido com o pai do garoto.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa do Atlético, mas, até o fim da noite desta quinta-feira (16), o clube ainda não havia se posicionado. A assessoria da BH Airport, que administra o aeroporto, também foi procurada e ainda não se posicionou sobre a confusão.

Fonte: O Tempo