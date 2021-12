A Fazenda 13: Bil descobre morte de Marília Mendonça: ‘Aperto no coração’

Após ser finalista de A Fazenda 13 (Record), Bil Araújo finalmente descobriu a morte da cantora Marília Mendonça (1995-2021) após um acidente aéreo. Ele já foi segurança pessoal da cantora.

“Triste estou. Que aperto no coração, minha patroa”, publicou ele em seus Stories. Antes ele já tinha falado que estava digerindo a quantidade de informações que havia recebido ao pisar fora do reality.

Em novembro, sem saber da morte de Marília Mendonça (1995-2021) após um acidente aéreo, peões de A Fazenda (Record) falaram dela e cantaram algumas de suas músicas na sede do reality em Itapecerica da Serra.

Um dos mais animados era Rico Melquiades que com ajuda de algumas colegas de confinamento entoou “Ausência”, um dos hits da cantora.

Já Arcrebiano, na ocasião, foi outro que coincidentemente tocou no nome da estrela sem saber do que aconteceu com ela. Bil disse que ela era “gente boa demais e brincalhona”.

O modelo trabalhou durante um ano na equipe de Marília, mas ela só descobriu o nome verdadeiro dele no dia em que os participantes do Big Brother Brasil 21 foram anunciados. “Não acredito que ele trabalhou comigo esse tempo todo e eu não sabia que o nome é Arcrebiano”, comentou no Conversa com Bial na ocasião.

FINAL DO REALITY

Rico Melquiades confirmou o favoritismo é o grande campeão de A Fazenda 13 (Record), nesta quinta-feira (16). Ele desbancou Solange Gomes, Bil Araújo (Arcrebiano) e Marina Ferrari, levando para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.

No momento do anúncio, Rico olhou o telão sem acreditar, abraçou Bil e Galisteu. Ele falou que não estava acreditando que ganhou o prêmio, agradeceu ao Brasil e gritou seu bordão: “Calada, vence”. Galisteu disse para o peão que a única coisa que não fez foi ficar calado.

A noite começou com Adriane Galisteu anunciando a eliminação de Marina, que ficou em quarto lugar no reality. Após o anúncio, ela abraçou os outros finalistas e agradeceu a Record e as pessoas que votaram para ela ficar.

“Independente do resultado, sou muito grata de estar aqui, foi um aprendizado. Só tenho a agradecer e agora aproveitar e agarrar o momento”, disse Marina.

O terceiro lugar ficou com Solange Gomes, ex-banheira do Gugu. Ela prometeu a Galisteu que nunca mais vai duvidar do seu potencial. “Essas provas [de A Fazenda] foram realmente muito difíceis para mim devido aos meus traumas do passado.”

Solange agradeceu a direção do programa a oportunidade de ter participado do reality e de acreditarem nela. “Estou muito feliz de ter participado [de A Fazenda], era um sonho”, afirmou.

Já Bil ficou em segundo lugar e levou para casa o prêmio de um carro. “Eu estou muito feliz, gratidão”, disse o peão.

Fonte: O Tempo